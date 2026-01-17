Il maltempo non dà tregua a Reggio e provincia diramata una nuova allerta gialla

Reggio Calabria e la sua provincia continuano ad affrontare condizioni meteorologiche avverse, con un tempo instabile che persiste da diversi giorni. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per domenica 18 gennaio, segnalando il proseguimento delle criticità legate al maltempo. È importante mantenere attenzione e seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Domani, domenica 18 gennaio, nuova ondata di pioggia e vento con possibili disagi su tutto il territorio metropolitano. Il nuovo avviso mette a rischio i più vulnerabili, senzatetto e persone fragili in difficoltà Reggio Calabria e la sua provincia si preparano ad affrontare un’altra giornata difficile. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato per domenica 18 gennaio un nuovo bollettino di condizioni meteorologiche avverse segnalando il persistere dell’ondata di maltempo che da giorni sta colpendo il territorio. Il cielo, già cupo e minaccioso, si preannuncia ancora più carico di pioggia, con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente intense. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo: diramata l'allerta gialla Leggi anche: Maltempo in arrivo a Reggio Calabria e provincia, scatta l’allerta gialla Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allerta meteo in Calabria: maltempo senza tregua dopo il terremoto, vento e freddo tengono alta l’emergenza - La Calabria vive ore difficili, flagellata da una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’intero territorio regionale, aggravando una situazione già resa critica dal terremoto di magnitudo ... reggiotv.it

Maltempo, temporali e raffiche di vento al Centro-Sud: allerta gialla in 9 regioni - Nessuna tregua fino a Santo Stefano - Maltempo prima di Natale in Italia, con pioggia e neve nel quadro meteo che si estenderà da Nord fino a Roma e Napoli prima di scendere ancora più Sud oggi, martedì 23 dicembre. affaritaliani.it

Maltempo, la tregua è finita: scatta l'Allerta Gialla per domenica 18 gennaio #allertameteo - facebook.com facebook

Previsioni Meteo, ultime ore di freddo: l'inverno concede una tregua ma preoccupa il maltempo. Si forma un Mega-Ciclone nei prossimi giorni | MAPPE e DETTAGLI x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.