Blitz della Polizia e stranieri espulsi Fratelli d' Italia | Il nostro obiettivo è dare sicurezza ai quartieri

Un'operazione della Polizia di Forlì ha portato all’identificazione e all’espulsione di dodici cittadini moldavi irregolari nel quartiere di Villanova. Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per questa azione, ribadendo l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei quartieri attraverso interventi mirati.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato di Forlì che ha portato all’individuazione e all’espulsione di dodici cittadini moldavi irregolarmente presenti sul territorio forlivese nel quartiere di Villanova". A parlare sono la deputata di Fratelli. Forlitoday.it

