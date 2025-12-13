Blitz della Polizia e stranieri espulsi Fratelli d' Italia | Il nostro obiettivo è dare sicurezza ai quartieri

Un'operazione della Polizia di Forlì ha portato all’identificazione e all’espulsione di dodici cittadini moldavi irregolari nel quartiere di Villanova. Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per questa azione, ribadendo l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei quartieri attraverso interventi mirati.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato di Forlì che ha portato all’individuazione e all’espulsione di dodici cittadini moldavi irregolarmente presenti sul territorio forlivese nel quartiere di Villanova". A parlare sono la deputata di Fratelli. Forlitoday.it Sgominato rifugio clandestino: 12 espulsi dopo blitz in casolare abbandonato - Operazione di Polizia a Forlì: 12 cittadini moldavi irregolari rintracciati in un casolare abbandonato e accompagnati alla frontiera. livingcesenatico.it

Controlli al mercato Esquilino, 1500 kg di prodotti sequestrati, 3 stranieri espulsi - Ingressi presidiati, cinturazione del perimetro e controlli a tappeto nelle aree interne da parte delle forze dell'ordine: è questa la scena che ha visto chi ieri si è trovato a passare nei pressi del ... ansa.it

Blitz della Polizia Locale e dei carabinieri nel quartiere della periferia occidentale di Napoli. L’autorimessa abusiva è stata sequestrata, mentre la titolare è stata sanzionata - facebook.com facebook

Muore a 48 anni durante un blitz antidroga della polizia. La questura di Lecce: 'Ha aggredito gli agenti e ha accusato un malore' #ANSA x.com

© Forlitoday.it - Blitz della Polizia e stranieri espulsi, Fratelli d'Italia: "Il nostro obiettivo è dare sicurezza ai quartieri"

BLITZ DELLA POLIZIA IN UN CASOLARE ABBANDONATO: TRE STRANIERI ESPULSI | 28/06/2024

Video BLITZ DELLA POLIZIA IN UN CASOLARE ABBANDONATO: TRE STRANIERI ESPULSI | 28/06/2024 Video BLITZ DELLA POLIZIA IN UN CASOLARE ABBANDONATO: TRE STRANIERI ESPULSI | 28/06/2024