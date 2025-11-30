Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia secondo giorno
In questo secondo giorno della Novena all’Immacolata Concezione, rinnoviamo la nostra richiesta e fiducia nella potente intercessione di Maria. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854 da Papa Pio IX, afferma che Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
