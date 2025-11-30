Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia secondo giorno

Lalucedimaria.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo secondo giorno della Novena allImmacolata Concezione, rinnoviamo la nostra richiesta e fiducia nella potente intercessione di Maria. Maria Santissima fu preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento, per essere perfetta dimora del Figlio di Dio. Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato ufficialmente l’8 Dicembre del 1854 da Papa Pio IX, afferma che Maria. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena all8217immacolata concezione per chiedere una grazia secondo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, secondo giorno

Approfondisci con queste news

novena all8217immacolata concezione chiedereNovena all’Immacolata Concezione per chiedere una grazia, primo giorno - Unisciti a noi nella preghiera e invoca Maria per affidarle la grazia che più desideri. Scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Novena All8217immacolata Concezione Chiedere