I casi dell’ospedale San Donato di Arezzo nelle tesi di specializzazione in pneumologia

Arezzonotizie.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casistica del reparto di pneumologia dellospedale di Arezzo al centro di quattro tesi di specializzazione elaborate da altrettanti medici specializzandi provenienti dalla Università Cattolica di Roma, dalla Sapienza di Roma e dall’Università degli Studi di Catania. Quattro giovani medici, tre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

San Donato, caso di Chikungunya. Scatta il piano di disinfestazione: "Ridurre il rischio di diffusione" - In via Morandi a San Donato è stato riscontrato un caso di positività al Chikungunya, una malattia virale, trasmessa dalla puntura di zanzare infette, che si manifesta con febbre alta e forti dolori ... Da ilgiorno.it

Morì al San Donato. Il caso di Ylenia finisce in Regione: "Cosa ha fatto l’Asl?" - Cavallini aveva 28 anni e al Pronto soccorso fu ricoverata in codice verde prima dell’agonia di un giorno e mezzo: l’inchiesta è stata archiviata. Riporta lanazione.it

Chikungunya, dopo San Donato un caso di contagio a Como - Dopo San Donato Milanese, un contagio da Chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre, è stato registrato a Como. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Casi Dell8217ospedale San Donato