Prima terapia genica per l’emofilia B somministrata in Italia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un trattamento innovativo al Policlinico di Milano. Questa mattina, presso il Centro Emofilia del Policlinico di Milano, è stata somministrata per la prima volta a un paziente italiano la terapia genica per l’emofilia B etranacogene dezaparvovec, recentemente approvata. Si tratta di un traguardo considerato storico nella gestione della patologia. Come funziona la nuova terapia. La cura prevede una singola infusione endovenosa in grado di indurre il fegato a produrre autonomamente il fattore della coagulazione mancante, eliminando così la necessità di trattamenti periodici e trasfusioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
