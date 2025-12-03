Milano, 3 dicembre 2025 – Somministrato con successo al Policlinico di Milano, il primo trattamento genico in Italia per l’emofilia B grave e moderatamente grave, una malattia rara ereditaria causata dalla carenza del Fattore IX della coagulazione. Il Policlinicio di Milano. La terapia, indicata solo per pazienti adulti, è stata eseguita presso il Centro Emofilia del Policlinico di Milano diretto da Flora Peyvandi riconosciuto come punto di riferimento nazionale e internazionale per le malattie emorragiche congenite e Centro Hub della Regione Lombardia per la Rete Malattie Emorragiche Congenite (MEC). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emofilia B, al Policlinico di Milano somministrata la prima terapia genica in Italia