Emofilia B al Policlinico di Milano somministrata la prima terapia genica in Italia
Milano, 3 dicembre 2025 – Somministrato con successo al Policlinico di Milano, il primo trattamento genico in Italia per l’emofilia B grave e moderatamente grave, una malattia rara ereditaria causata dalla carenza del Fattore IX della coagulazione. Il Policlinicio di Milano. La terapia, indicata solo per pazienti adulti, è stata eseguita presso il Centro Emofilia del Policlinico di Milano diretto da Flora Peyvandi riconosciuto come punto di riferimento nazionale e internazionale per le malattie emorragiche congenite e Centro Hub della Regione Lombardia per la Rete Malattie Emorragiche Congenite (MEC). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
