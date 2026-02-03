Nottola domani il primo Open day dell’anno al punto nascita

Domani pomeriggio a Nottola si svolge il primo open day del 2026 al punto nascita dell’ospedale. A partire dalle 16, i futuri genitori possono visitare la struttura, conoscere i servizi disponibili e farsi un’idea di come sarà il parto e l’assistenza nei prossimi mesi. L’evento permette alle famiglie di fare domande e raccogliere tutte le informazioni di cui hanno bisogno prima della nascita del bambino.

Domani, a partire dalle 16, il primo open day 2026 del Punto nascita dell’ ospedale di Nottola, appuntamenti nel corso dei quali i futuri genitori possono conoscere i servizi offerti. Gli incontri sono tenuti da un’equipe di professionisti composta da ostetrica, ginecologo, pediatra, infermiera della neonatologia-nido e anestesista. Una prima parte informativa, che il 4 febbraio avrà luogo nell’aula A dell’ospedale, sarà seguita dalla visita del reparto, sale parto e stanze del parto naturale dove un’ostetrica accompagnerà le future mamme o le coppie di gentori rispondendo a eventuali domande. Per informazioni chiamare dalle 11 alle 13 da lunedì a venerdì il numero 338 4969369. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nottola, domani il primo Open day dell’anno al punto nascita Approfondimenti su Nottola PuntoNascita Nuovi open day al Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia Con l’inizio del 2026 riprendono gli open day al Punto nascita di Campostaggia, l’ospedale di Poggibonsi. Liceo Manzoni apre le porte ai futuri studenti con il primo Open Day dell’anno Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nottola PuntoNascita Argomenti discussi: Nottola, domani il primo Open day dell’anno al punto nascita; Punto nascita di Nottola, il 4 febbraio il primo open day del 2026. Domani sarà deposta una corona presso la lapide marmorea della scuola “Aurelio Saffi” in occasione della “Giornata della Memoria”, in ricordo delle vittime dell’Olocausto https://www.canale3.tv/giornata-della-memoria-una-corona-per-le-sorelle-nissim-press - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.