Liceo Manzoni apre le porte ai futuri studenti con il primo Open Day dell’anno

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, il Liceo Manzoni di Caserta accoglierà gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i loro genitori per il primo Open Day dellanno scolastico, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino il progetto educativo e l’offerta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

liceo manzoni apre le porte ai futuri studenti con il primo open day dell8217anno

© Casertanews.it - Liceo Manzoni apre le porte ai futuri studenti con il primo Open Day dell’anno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Volta, Manzoni, da Vinci: alle scuole superiori di Milano si va con il test d'ingresso - Per iscriversi arriva il test di ingresso, proprio come accade per l’università. Da msn.com

liceo manzoni apre porteOpen day scuole Milano 2025-2026: tutte le date per visitare licei e istituti professionali prima delle iscrizioni - Porte aperte nelle scuole di Milano, gli istituti superiori si presentano alle famiglie degli studenti di terza media, in vista delle iscrizioni ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liceo Manzoni Apre Porte