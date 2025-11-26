Liceo Manzoni apre le porte ai futuri studenti con il primo Open Day dell’anno
Domenica 30 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, il Liceo Manzoni di Caserta accoglierà gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i loro genitori per il primo Open Day dell’anno scolastico, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino il progetto educativo e l’offerta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
