Nonni grande paura Ma ora sta meglio

I medici dell’ospedale di Ostia stanno migliorando le condizioni di Leonardo Nonni, il difensore dell’Atletico Ascoli. Dopo aver subito un colpo alla nuca durante una partita e aver perso i sensi, l’atleta è stato ricoverato d’urgenza. Ora, le sue condizioni sembrano stabilizzarsi e si spera in una pronta ripresa.

Migliorano le condizioni del difensore dell'Atletico Ascoli Leonardo Nonni ricoverato all'ospedale di Ostia dopo il colpo alla nuca ricevuto in uno scontro di gioco che gli ha fatto perdere i sensi. Nonni ha ripreso conoscenza e ha iniziato a ricordare qualcosa della partita, ma i medici al momento lo terranno ancora sotto osservazione. Prezioso, come ha sottolineato Mister Seccardini a fine gara, è stato il pronto intervento dei sanitari dell'Ostiamare che assieme al medico sociale dell'Atletico Ascoli, il dottor Fabio Petroni, si sono subito occupati di far riprendere i sensi al difensore centrale bianconero.

