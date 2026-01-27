Vingegaard, caduto durante un allenamento a Malaga, sta bene. La Visma ha confermato che non ci sono ferite gravi e che la sicurezza dei corridori rimane prioritaria. Il ciclista danese, vincitore di due Tour e una Vuelta, si prepara al debutto al Giro d’Italia in un contesto di attenzione e rispetto per la salute degli atleti.

Caduta in allenamento per Jonas Vingegaard, il 29enne danese della Visma-Lease a Bike che dopo aver vinto 2 Tour e 1 Vuelta quest’anno è atteso al debutto al Giro d’Italia, con l’Uae Tour (16-22 febbraio) scelto come prima gara stagionale. Vingegaard stava pedalando nella zona di Malaga e la notizia dell’incidente, avvenuto lunedì, è stata confermata questa mattina proprio dalla Visma. “Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti”. Il team ha anche aggiunto: “In generale, come squadra vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto. Per il bene vostro e degli altri, vi preghiamo di lasciare spazio ai corridori durante gli allenamenti e di garantire loro il massimo spazio e tranquillità possibile”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a Malaga, ma la Visma rassicura: "Sta bene"

