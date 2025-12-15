Malore per Simone Moro prima di salire il Manaslu Ricoverato a Katmandu | ma ora sta meglio

Simone Moro, celebre alpinista mondiale, ha avuto un malore prima di affrontare la salita sul Manaslu. Ricoverato a Katmandu, le sue condizioni si sono successivamente stabilizzate. Moro è noto per aver realizzato quattro prime ascensioni invernali su vette di ottomila metri, confermando il suo ruolo di protagonista nell’alpinismo estremo.

© Ilgiorno.it - Malore per Simone Moro prima di salire il Manaslu. Ricoverato a Katmandu: "ma ora sta meglio" Malore sull’Himalaya per Simone Moro (nella foto). L’alpinista di fama mondiale, l’unica persona nella storia ad aver realizzato 4 prime ascensioni invernali assolute su una vetta di 8.000 metri, è ricoverato in ospedale a Katmandu, in Nepal, per accertamenti. "Sta meglio ed è di buon umore", precisa sui social lo staff del bergamasco, classe 1967, per tranquillizzare la famiglia e i tanti fan dello scalatore "dopo che alcuni media hanno iniziato a riportare la notizia". Moro si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Ilgiorno.it La giornalista della Rai si emoziona in diretta Malore per Simone Moro prima di salire il Manaslu. Ricoverato a Katmandu: "ma ora sta meglio" - L’alpinista di fama mondiale, l’unica persona nella storia ad aver realizzato 4 ... ilgiorno.it

