siamo vittime anche noi non ho colpe sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare lo scaricabarile dei moretti per la strage del constellation

Durante un lungo interrogatorio, i membri dei Moretti si sono difesi affermando di aver rispettato tutte le norme di sicurezza, respingendo ogni responsabilità per la tragedia del Constellation. La loro linea difensiva si concentra su un rimpallo di colpe tra Comune, dipendenti e fornitori, evidenziando le tensioni e le complessità legate alla gestione della sicurezza in situazioni di emergenza.

Dieci ore di interrogatorio, una linea difensiva aggressiva e un rimpallo di responsabilità che chiama in causa Comune, dipendenti e fornitori. “Siamo vittime anche noi ” ha detto Jacques Moretti, patron della discoteca Constellation di Crans-Montana distrutta dall’incendio della notte di Capodanno, nell’interrogatorio davanti ai magistrati vallesani per il secondo interrogatorio da indagato. È accusato, insieme alla moglie Jessica Maric, di omicidio, lesioni e incendio dolosi per una strage che ha causato 40 morti e 116 feriti. Lo scaricabarile. “Non ho colpe, sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare” ha ripetuto più volte Moretti, rispondendo senza sottrarsi alle domande di inquirenti e avvocati delle parti civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

