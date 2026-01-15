Rapina a Milano ladri rintracciati col cellulare rubato | uno dei banditi sottrae l' arma a un poliziotto e spara
A Milano, due ladri sono stati individuati grazie al sistema di geolocalizzazione del cellulare rubato durante una rapina. Uno dei banditi ha preso l’arma a un agente e ha sparato, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e cattura. L’episodio evidenzia l’efficacia delle tecnologie di localizzazione nella prevenzione e repressione dei crimini urbani.
Hanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. Una volta stanati dalla polizia, uno di loro è riuscito a rubare un'arma e sparare. Arrestati due cittadini rumeni di 32 e 23 anni a Sedriano, nel Milanese, nella mattina di sabato 10. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Col coltello gli rapinano le scarpe. Poi il cellulare, estratto per l’Sos. Banditi identificati, uno ha 16 anni
Leggi anche: Ladri in casa, l'anziano li vede e spara: caccia a uno dei tre malviventi. Nello scontro uno dei delinquenti è stato colpito da un proiettile
Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara - Hanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. milanotoday.it
Milano - Per le forze dell’ordine il suo non è un nome nuovo. È stata di nuovo arrestata nella notte tra lunedì e martedì per una rapina a due ragazze. A fermarla è stato un poliziotto del Commissariato Garibaldi Venezia, libero dal servizio. La protagonista della facebook
Rapina in centro a Milano, 15enne in balia di una banda per un'ora: salvato dal padre x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.