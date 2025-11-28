Garlasco si rischia il più clamoroso errore giudiziario della storia italiana I legali di Stasi | Più indizi su Sempio che su Alberto

Aumentano gli indizi verso il nuovo indagato. Si rischia il più clamoroso errore giudiziario della storia italiana. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, si rischia il più clamoroso errore giudiziario della storia italiana. I legali di Stasi: "Più indizi su Sempio che su Alberto"

"Cosa rischia Sempio…". Garlasco, Garofano non ha dubbi: gira tutto intorno all'impronta 33

#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Pace #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Manovra #Garlasco #HongKong #ChampionsLeague #NEWS #TV2000 @tg2000it

Garlasco, la difesa di Sempio: «Contatto indiretto». Ma gli inquirenti: movente ricostruito nel dettaglio - Sotto le unghie della vittima un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio.

Garlasco, annullati sequestri e perquisizione anche a carico dei carabinieri coinvolti nel fascicolo di Brescia - Dopo l'annullamento del sequestro a carico dell'ex procuratore, Mario Venditti, il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto lo scorso 26 ...

Garlasco, nuove clamorose scoperte. Mutande di Chiara sparse per la casa e un misterioso sacco rosso sul divano - Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, è stato sentito per quattro ore in Procura nell'ambito dell'inchiesta ...