Garlasco il DNA divide le difese in tribunale | Alberto Stasi escluso dubbi su Andrea Sempio

A Garlasco, il DNA mette in discussione le difese in tribunale, escludendo Alberto Stasi e sollevando nuovi dubbi su Andrea Sempio. Dopo un decennio di detenzione, di cui gli ultimi in semilibertà, Stasi desidera essere presente, silenzioso spettatore di un processo che potrebbe cambiare il suo destino. La vicenda si sviluppa tra accuse, prove genetiche e tensioni, lasciando aperti interrogativi sulla verità e sulla giustizia.

Alberto Stasi ascolta e osserva. Non può parlare, ma vuole essere presente dopo 10 anni di carcere, di cui l'ultimo in semilibertà, e con ancora 6 da scontare. Il condannato per l'omicidio di Chiara Poggi era infatti presente in aula durante l' incidente probatorio del 18 dicembre, tappa fondamentale del nuovo filone investigativo sul caso Garlasco. E con sua soddisfazione, è stato chiarito definitivamente che le analisi della perizia Albani «escludono Stasi dalle tracce riscontrate». Così all'uscita dal tribunale hanno dichiarato Giada Boccellari e Antonio De Rensis, i legali dell'uomo, riguardo alle analisi sul DNA presente sulle unghie della vittima.

