La consigliera di sinistra ha commentato con ironia l’attacco subito dagli agenti a martellate. “Non hanno un graffio…” ha scritto, alimentando il clima di polemica. La frase ha scatenato subito reazioni, perché molti considerano inaccettabile minimizzare un episodio gravissimo di violenza contro chi lavora per proteggere i cittadini.

Alimentare un clima di odio contro la polizia è facile, a volte basta un semplice post su Fb n el quale si ironizza sulle condizioni fisiche di chi è rimasto vittima di un agguato violento e documentato da video che tutti hanno potuto vedere. Flavia Gaudiano, consigliera comunale a Rivalta di Torino, eletta con la lista civica di sinistra “ Insieme con Muro, ieri ha pubblicato una foto dei due poliziotti ricoverati in ospedale dopo gli scontri con i militanti di Askatasuna e credendo di far ridere, forse, ha scritto: “Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esci senza neanche un graffio!”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non hanno un graffio…”. La triste ironia della consigliera di sinistra sugli agenti aggrediti a martellate

Approfondimenti su Polizia Aggressione

Dopo alcune ore dagli scontri di ieri a Torino, nessuno degli agenti feriti ha riportato gravi conseguenze.

Durante il corteo di Askatasuna, una consigliera di Rivalta ha commentato in modo sarcastico sui poliziotti feriti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Polizia Aggressione

Argomenti discussi: Balù, dal graffio di un gatto ad un'infezione che gli ha cambiato la vita: una storia di resistenza e amore; IL GRAFFIO DEL LEONE / PARMA A STRISCE POCO BIANCHE E MOLTO NERE; Coltelli a scuola e vuoto emotivo: tre guasti prima del disastro; Paolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto Kind of Miles al Teatro Chiesa.

Neanche un graffio. Il commento choc del consigliere di sinistraL’esponente della sinistra di Rivalta ha preso in giro gli agenti feriti sabato a Torino: Li rimandiamo a casa come nuovi. Ira Lega: Si scusi e si dimetta ... msn.com

Consigliera di Rivalta ironizza sui poliziotti feriti durante il corteo di Askatasuna: Entri che ti hanno pestato, esci senza neanche un graffioIl commento della consigliera del gruppo misto sui poliziotti ricoverati e poi dimessi dalle Molinette, Cerruti (Lega): Chieda scusa e si dimetta ... torinotoday.it

Il gruppo torna ad investire in città e lo spazio pensato per essere dedicato al cibo vira definitivamente sulla veste di polo commerciale. Il presidente de La Galleria a Il Graffio: “Un investimento che darà stabilità” - facebook.com facebook