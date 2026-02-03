Nomina componenti esterni per il Comitato di Certificazione del Marchio VISITME

Il Comune di Messina ha aperto le candidature per scegliere nuovi membri esterni del Comitato di Certificazione del Marchio VISITME. L’amministrazione ha pubblicato un avviso sul sito ufficiale, invitando professionisti e rappresentanti di enti a presentare la loro candidatura. La selezione mira a rafforzare il team che si occupa di certificare la qualità delle attività turistiche della zona.

Il Comune di Messina ha reso noto l’avvio del processo di selezione per la nomina di nuovi componenti esterni del Comitato di Certificazione del Marchio Collettivo di Qualità VISITME, con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio comunale. L’iniziativa, che si inserisce in un percorso strategico volto a rafforzare la qualità e la trasparenza del turismo siculo, mira a individuare professionisti esperti nei settori chiave del sistema locale: turismo, accoglienza, ristorazione, artigianato, commercio, servizi alle imprese e valorizzazione delle identità territoriali. I candidati dovranno presentare la propria domanda entro le ore 24:00 del 4 marzo 2026, inviandola esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nomina componenti esterni per il Comitato di Certificazione del Marchio VISITME Approfondimenti su Messina Certificazione RSU con oltre 30 componenti, Aran: obbligatoria la nomina del Comitato di Coordinamento Aran ha chiarito che, in presenza di una RSU con oltre 30 componenti, è obbligatorio nominare un Comitato di Coordinamento, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022. Un marchio per valorizzare le eccellenza del territorio, lanciata la campagna VisitMe È stato presentato oggi a Palazzo Zanca il marchio collettivo di qualità Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Messina Certificazione Comitato di Certificazione del Marchio Collettivo di Qualità VISITME: pubblicato l’avviso per la nomina di componenti esterniMESSINA. È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Messina l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina di componenti esterni del Comitato di Certificazione del Marchio Co ... letteraemme.it Aifa indice avviso pubblico per la nomina dei componenti esterni del Comitato per la valutazione dei conflitti d’interessiI componenti esterni del CoVCI, nominati dal Presidente dell’AIFA, restano in carica tre anni decorrenti dalla seduta di insediamento del Comitato. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha indetto una ... quotidianosanita.it DESIGNAZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI VERCELLI PER LA NOMINA A COMPONENTI DEL CDA DI CO.VER.FO.P, L’Amministrazione Comunale deve provvedere alla designazione di tre rappresentanti del Comune di Vercelli per la rel - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.