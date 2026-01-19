Un marchio per valorizzare le eccellenza del territorio lanciata la campagna VisitMe

È stato presentato oggi a Palazzo Zanca il marchio collettivo di qualità

Un sigillo di qualità per identificare le eccellenze del territorio e potenziare l'accoglienza. Presentato oggi a Palazzo Zanca l'avvio della campagna promozionale per la concessione in uso del marchio collettivo di qualità "VISITME". All'evento hanno presenziato il sindaco Federico Basile e gli.

Messina lancia il marchio “VisitME”: parte la campagna per certificare le eccellenze locali

Messina introduce il marchio “VisitME”, un’iniziativa dedicata a valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio. La campagna mira a certificare le realtà che rappresentano il patrimonio culturale, tradizionale e naturale della città, rafforzando la propria attrattività turistica. Attraverso questa iniziativa, Messina intende condividere e valorizzare le proprie unicità, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e riconoscibile.

