RSU con oltre 30 componenti Aran | obbligatoria la nomina del Comitato di Coordinamento

Orizzontescuola.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aran ha chiarito che, in presenza di una RSU con oltre 30 componenti, è obbligatorio nominare un Comitato di Coordinamento, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022. Questa disposizione mira a garantire una gestione più efficace delle rappresentanze sindacali di grandi dimensioni.

