RSU con oltre 30 componenti Aran | obbligatoria la nomina del Comitato di Coordinamento
Aran ha chiarito che, in presenza di una RSU con oltre 30 componenti, è obbligatorio nominare un Comitato di Coordinamento, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022. Questa disposizione mira a garantire una gestione più efficace delle rappresentanze sindacali di grandi dimensioni.
In risposta a un quesito, Aran ha chiarito che, quando una Rappresentanza Sindacale Unitaria è composta da più di 30 membri, scatta l'obbligo di nominare un Comitato di Coordinamento, così come previsto dall'articolo 12 dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022.
