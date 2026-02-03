NoiPa cedolino di febbraio più ricco per docenti e ATA | aumenti e bonus una tantum

Questa settimana i docenti e il personale ATA riceveranno un cedolino di febbraio più ricco. Sullo stipendio saranno visibili gli aumenti contrattuali e anche un bonus una tantum, che spetta in alcuni casi specifici. La novità riguarda tutti coloro che lavorano nel settore scolastico, che potranno vedere l’incremento subito sulla busta paga.

Sul cedolino NoiPA per il settore scolastico saranno visibili gli aumenti contrattuali e l’ una tantum che spetta in determinati casi. Febbraio porta quindi un cedolino più ricco, tra stipendi di docenti e personale ATA. È atteso intorno al 18 febbraio, mentre l’accredito degli stipendi dovrebbe avvenire entro il 23 del mese. Si tratta di almeno 111,70 euro per i docenti e 270,70 euro per il personale ATA come una tantum, oltre ai nuovi aumenti degli stipendi e al pagamento degli arretrati. Oltre alle novità retributive, nel 2026 vengono confermate e quindi restano disponibili le forme di credito convenzionato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Entro il 23 gennaio verranno pagati gli stipendi di gennaio di docenti e personale ATA, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, a gennaio, il pagamento degli arretrati e degli aumenti salariali per oltre un milione di docenti e personale ATA, con una somma una tantum a febbraio.

