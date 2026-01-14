Stipendi docenti e ATA aumenti e arretrati già erogati a gennaio una tantum a febbraio Valditara | Promessa mantenuta ora pensiamo al prossimo triennio
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, a gennaio, il pagamento degli arretrati e degli aumenti salariali per oltre un milione di docenti e personale ATA, con una somma una tantum a febbraio. Questa operazione conferma l'impegno del governo nel rispettare gli impegni presi. Il ministro Valditara ha dichiarato che la promessa è stata mantenuta e ora si concentrerà sulla pianificazione del prossimo triennio.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto il 13 gennaio l'emissione straordinaria per il pagamento degli arretrati contrattuali a oltre un milione e uecentomila docenti e personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
