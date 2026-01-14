Stipendi docenti e ATA aumenti e arretrati già erogati a gennaio una tantum a febbraio Valditara | Promessa mantenuta ora pensiamo al prossimo triennio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato, a gennaio, il pagamento degli arretrati e degli aumenti salariali per oltre un milione di docenti e personale ATA, con una somma una tantum a febbraio. Questa operazione conferma l'impegno del governo nel rispettare gli impegni presi. Il ministro Valditara ha dichiarato che la promessa è stata mantenuta e ora si concentrerà sulla pianificazione del prossimo triennio.

Stipendi personale ATA 2025/ Aumenti già da questo mese: quanto incide? - Dal mese di luglio 2025, gli stipendi del personale ATA saranno maggiorati grazie a due meccanismi. ilsussidiario.net

Stipendi docenti e Ata: il pagamento degli arretrati 2024-2025 ha una data, l’una tantum a febbraio La notizia: https://qds.it/stipendi-docenti-ata-pagamento-arretrati-data-una-tantum-febbraio/ facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.