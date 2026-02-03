No sin acsì il docufilm sui Bugaron arriva su YouTube e FanoTV

Questa sera alle 21.30 su FanoTV andrà in onda il docufilm di Nicola Nicoletti sulla Borghetti Bugaron Band. Il film, che racconta la storia della band, sarà disponibile anche su YouTube a partire da oggi. È un modo per conoscere da vicino questa formazione musicale e il suo percorso.

Il docufilm di Nicola Nicoletti sulla Borghetti Bugaron Band torna online e in TV: il 6 febbraio in prima serata su FanoTV. È uscito online a sorpresa, durante le feste natalizie, per augurare a fan e amici dei "Bugaron" di Fano un buon 2026: "No sin acsì: trent'anni di Borghetti Bugaron Band, il docu-film realizzato nel 2018 da Nicola Nicoletti. Presentato in occasione del trentennale della band alla Rocca Malatestiana davanti ad un pubblico di più di 1000 persone, uscì originariamente in formato DVD all'interno del cofanetto dell'album "Scampui" e racconta i primi trent'anni di storia della band attraverso interviste, materiali d'archivio e spezzoni musicali, arrivando fino a circa il 2015.

