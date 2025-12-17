Melania Trump si racconta arriva il docufilm Amazon da 40 milioni | il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa – Il video

Melania Trump si apre come mai prima d’ora in un docufilm Amazon, che rivela i venti giorni cruciali prima della rielezione di Donald Trump. Con uno sguardo intimo e inedito, il lungometraggio offre una prospettiva unica sulla vita di First Lady in un momento decisivo, anticipando il debutto il 30 gennaio negli Stati Uniti. Un viaggio emozionante nel cuore di un’epoca storica, raccontato da chi ha vissuto quei momenti.

Melania Trump, ecco il trailer del documentario in cui la First Lady si racconta - Uscirà il 30 gennaio, racconta i 20 giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e si chiama “ Melania ”, perché è quello della First Lady lo sguardo attraverso cui tutto ... tg.la7.it

Jeff Bezos ha pagato 40 milioni di euro per 104 minuti di docufilm su Melania Trump: asta record con Netflix e Disney - Il documentario racconta la vigilia della rielezione del presidente degli Stati Uniti ... msn.com

Melania arriva da sola al Congresso per il discorso di Trump

Il trailer del documentario di Melania Trump, il documentario in uscita a fine gennaio in cui la First Lady svelerà il dietro le quinte dei giorni che hanno preceduto il suo secondo ingresso alla Casa Bianca x.com

Due Prime Donne. Due look natalizi iconici alla Casa Bianca. Laura Bush ha abbracciato il classico rosso natalizio — caldo, elegante e senza tempo accanto all'albero. Melania Trump ha scelto il bianco invernale moderno — strutturato, audace e inconfondibi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.