Melania Trump si racconta arriva il docufilm Amazon da 40 milioni | il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa – Il video
Melania Trump si apre come mai prima d’ora in un docufilm Amazon, che rivela i venti giorni cruciali prima della rielezione di Donald Trump. Con uno sguardo intimo e inedito, il lungometraggio offre una prospettiva unica sulla vita di First Lady in un momento decisivo, anticipando il debutto il 30 gennaio negli Stati Uniti. Un viaggio emozionante nel cuore di un’epoca storica, raccontato da chi ha vissuto quei momenti.
Uscirà il 30 gennaio negli Stati Uniti Melania, il docu-film che ripercorre i venti giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, scegliendo un punto di vista inedito: quello della First Lady. È attraverso il suo sguardo, discreto e misurato, che si snoda il racconto di un momento cruciale della politica americana. Il trailer, diffuso sui social mercoledì 17 dicembre 2025, offre un primo assaggio del tono dell’opera. « Everyone wants to know, so here it is », dice Melania nelle immagini iniziali. Tradotto: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui». Una frase che suona come una promessa e che sembra segnare un cambio di passo nella sua narrazione pubblica di Melania Trump. 🔗 Leggi su Open.online
