Castello Alfonsino | via alle aperture straordinarie per le festività

BRINDISI - A un anno dal completamento dei lavori realizzati nell’ambito del Pon “Cultura e Sviluppo” Fesr 2014-2020, sarà possibile vivere la magia delle feste immerse nella storia di una delle fortezze più affascinanti del territorio. Oltre a visitare gli spazi interni ed esterni del Castello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Vivi un’esperienza culturale unica in uno scenario da sogno! Il Castello Alfonsino – Forte a Mare, adagiato sull’isola di Sant’Andrea e abbracciato dalle acque dell’Adriatico, ti aspetta con percorsi tematici e laboratori didattici che raccontano la storia e l’ident - facebook.com Vai su Facebook

Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi: aperture straordinarie per Immacolata, Natale Santo Stefano e Capodanno - Il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi sarà fruibile anche in occasione delle festività di dicembre e di gennaio. Come scrive brundisium.net

Brindisi, finiti i lavori al «castello rosso»: conto alla rovescia per l’apertura del castello Alfonsino - Da gennaio del 2023 il maniero è interdetto alle visite pubbliche a causa degli interventi - Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Castello raggiungibile via mare, il progetto prende il largo - L’imprenditore brindisino Giuseppe Danese ha già avviato interlocuzioni con gli enti preposti per ... Secondo quotidianodipuglia.it

Castello Alfonsino off limits: - Si tiene alta l’attenzione sulla fruibilità dei beni culturali brindisini di custodia statale da quando sono stati avviati i lavori di restauro e riqualificazione del Castello Alfonsino che ... Lo riporta quotidianodipuglia.it