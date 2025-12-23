Maas aperture straordinarie per le festività natalizie
Il Mercato Agro Alimentari Sicilia annuncia aperture straordinarie nelle giornate di mercoledì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre, offrendo l’opportunità di acquistare prodotti freschi e locali durante le festività natalizie. Queste aperture speciali sono pensate per facilitare le esigenze delle famiglie e della comunità, garantendo accesso a eccellenze agroalimentari in un periodo di tradizionali acquisti e celebrazioni.
Il Mercato Agro Alimentari Sicilia aprirà eccezionalmente al pubblico nelle giornate di mercoledì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre, permettendo a famiglie e cittadini di acquistare prodotti freschi e locali durante il periodo festivo.La galleria ittica sarà aperta dalle 4.00 alle 7.00, mentre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Buona la prima!!!!! La Sicilia di oggi domenica 21 dicembre, nella pagina realizzata da Maria Elena Quaiotti, traccia la sintesi della prima giornata del MAAS - Mercati Agro Alimentari Sicilia aperto alle famiglie ed al territorio. PROSSIMI APPUNTAMENTI IL 24, - facebook.com facebook
