Maas aperture straordinarie per le festività natalizie

Il Mercato Agro Alimentari Sicilia annuncia aperture straordinarie nelle giornate di mercoledì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre, offrendo l’opportunità di acquistare prodotti freschi e locali durante le festività natalizie. Queste aperture speciali sono pensate per facilitare le esigenze delle famiglie e della comunità, garantendo accesso a eccellenze agroalimentari in un periodo di tradizionali acquisti e celebrazioni.

Il Mercato Agro Alimentari Sicilia aprirà eccezionalmente al pubblico nelle giornate di mercoledì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre, permettendo a famiglie e cittadini di acquistare prodotti freschi e locali durante il periodo festivo.La galleria ittica sarà aperta dalle 4.00 alle 7.00, mentre.

