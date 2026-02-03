Niscemi137 edifici verso l?abbattimento il sindaco frena | La città resta qui nessuna new town L?inchiesta l?Ai e la linea dura

A Niscemi il sindaco frena sui piani di abbattimento di 137 edifici. Mentre in città si canta l’inno a scuola, nelle vicinanze si discutono indagini penali e possibili responsabilità ai massimi livelli. La tensione resta alta, e il sindaco assicura che la città non si muoverà da lì.

A Niscemi si canta l’inno a scuola e, a poche centinaia di metri, si parla di demolizioni, indagini penali e responsabilità ai massimi livelli. Due immagini che convivono nella stessa città, segnata da una frana che ha cambiato per sempre il suo volto. Il dato più pesante arriva dalle istituzioni: 137 edifici potrebbero essere abbattuti. Case costruite a ridosso del costone che ha ceduto e che, secondo Protezione civile e Regione, non potranno più essere recuperate. «Entro 50 metri dal fronte della frana non rientrerà più nessuno», ha chiarito al Corriere della Sera il governatore siciliano Renato Schifani. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Niscemi,137 edifici verso l?abbattimento, il sindaco frena: «La città resta qui, nessuna new town». L?inchiesta, l?Ai e la linea dura

Approfondimenti su Niscemi Edifici

La frana a Niscemi non dà tregua.

La comunità di Niscemi si trova di nuovo sotto shock.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Edifici

Argomenti discussi: Niscemi, da abbattere 137 edifici. Il procuratore: Non faremo sconti a nessuno; Niscemi,137 edifici verso l’abbattimento, il sindaco frena: La città resta qui, nessuna new town. L’inchiesta, l’Ai e la linea dura; Niscemi, la frana non si ferma. Il sindaco Conti: Ci sono 137 edifici entro i 50 metri; 137 edifici sul ciglio della frana - I proprietari non torneranno più a Niscemi.

Niscemi,137 edifici verso l’abbattimento, il sindaco frena: «La città resta qui, nessuna new town». L’inchiesta, l’Ai e la linea duraLa Procura prepara i primi indagati e userà l’intelligenza artificiale per analizzare trent’anni di dati. Schifani: «Le case vicino alla frana saranno demolite» A Niscemi si canta l’inno a scuola e, a ... leggo.it

Niscemi, da abbattere 137 edifici. Il procuratore: «Non faremo sconti a nessuno»L’annuncio di Schifani. Il pm Vella: «Presto i primi indagati. Useremo anche l’Ai» ... corriere.it

Niscemi, 137 edifici da abbattere Il procuratore: non faremo sconti Andrea Pasqualetto, @Corriere x.com

Proseguono da oltre una settimana le operazioni dei vigili del fuoco a Niscemi (CL), in seguito alla frana di oltre quattro chilometri verificatasi il 25 gennaio, che ha interessato numerosi edifici nel quartiere Sante Croci e in contrada Pirillo. I vigili del fuoco hann - facebook.com facebook