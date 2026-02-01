Niscemi la frana non si ferma Il sindaco Conti | Ci sono 137 edifici entro i 50 metri

La frana a Niscemi non dà tregua. Ieri, nel quartiere Sante Croci, è crollata una palazzina di tre piani. Il sindaco Conti avverte: ci sono 137 edifici entro i 50 metri dalla frana e rischiano di essere danneggiati. La situazione si fa sempre più critica, e le case che si sgretolano testimoniano la gravità del problema.

Niscemi si sbriciola sempre più. Ieri è crollata una palazzina di tre piani, nel quartiere Sante Croci, il più colpito dalla frana di domenica scorsa. Era già in bilico sul costone. Di quell’immobile rimane ben poco: una credenza, una cameretta dei bambini, una cucina. Il crollo sarebbe avvenuto nella notte ma nessuno si sarebbe accorto di nulla. Nel pomeriggio, il primo cittadino, accompagnato dai vigili del fuoco e dai tecnici della protezione civile è andato ad effettuare un sopralluogo. «L’edificio – ha spiegato Francesco Turco, funzionario dei vigili del fuoco di Caltanissetta – era già seriamente compromesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La frana a Niscemi ha compromesso due delle quattro vie di accesso alla città, lasciando circa 1.

