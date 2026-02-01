Niscemi la rabbia di chi ha perso tutto | Ci resta solo la paura ma non vivremo in una new town
La comunità di Niscemi si trova di nuovo sotto shock. Dopo il terremoto che ha colpito la Sicilia nord-orientale, molte famiglie hanno perso tutto e ora si trovano a dover affrontare un futuro incerto. La paura si mescola alla rabbia di chi non vuole vivere in una “new town” e chiede risposte e soluzioni concrete. La tensione tra cittadini e istituzioni cresce giorno dopo giorno.
Niscemi, il paese della Sicilia nord-orientale devastato dal terremoto del 2023, vive un’ennesima crisi umana e identitaria. Dopo anni di ricostruzione incompleta, di promesse non mantenute e di burocrazia paralizzante, i residenti si trovano di fronte a un nuovo progetto che minaccia di cancellare la loro storia: la proposta di trasformare il centro abitato in una “new town” – una città nuova, progettata da esperti esterni, con piani urbanistici che non tengono conto del tessuto sociale, delle radici familiari e del legame emotivo con il territorio. La reazione non è solo di dissenso, ma di rabbia profonda, di chi ha già perso tutto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Niscemi, la rabbia dei residenti. Urla contro l'assessore: Vergogna; Con gli sfollati di Niscemi, tra rabbia e impotenza; La rabbia di Niscemi: Dov’è lo Stato? I miliardi inviati da Roma sono stati utilizzati per il territorio?; Niscemi, lacrime e rabbia: gli sfollati sono 1.500. Case e ricordi cancellati.
Niscemi, la rabbia dei cittadini contro la Regione: VergognaProteste davanti al Centro operativo comunale durante l’incontro con Regione e Protezione civile. Contestata l’assessora Daniela Faraoni: È una ... affaritaliani.it
Frana Niscemi, la rabbia dei cittadini: Le Istituzioni ci diano aiuto, non bastano chiacchiere e passerelleA Niscemi la frana continua a pesare come un macigno sulla vita dei cittadini. La rabbia cresce e arriva fino a Ignoto X, a cui la gente si rivolge senza filtri: Stiamo male, così non si può andare a ... la7.it
Un altro crollo a #Niscemi: sotto le piogge incessanti precipita nel vuoto una palazzina in bilico. La disperazione degli sfollati, ma anche la rabbia per gli allarmi inascoltati. #Tg1 Felicita Pistilli - facebook.com facebook
Si registra ancora molta instabilità della zona colpita dalla frana a scorrimento a Niscemi. Una palazzina di tre piani vi precipita dentro. Rabbia e sgomento del sindaco che ascrive le responsabilità al ritardo dei fondi statali. x.com
