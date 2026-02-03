Niscemi sindaco Gela | Proposto cessione parte piana di Gela per ricostruzione

Il sindaco di Gela ha annunciato una proposta concreta: cedere una parte della Piana di Gela a Niscemi per favorire la ricostruzione. La proposta nasce dal fatto che le due città condividono un territorio quasi unico, diviso tra le due amministrazioni. La proposta mira a trovare una soluzione pratica per gestire al meglio la zona e facilitare i lavori di ricostruzione. La questione ha già suscitato reazioni e ora si attende una risposta ufficiale.

“La proposta nostra qual è stata? Gela e Niscemi hanno un territorio praticamente unico, chiaramente con una parte che ricade nel territorio di Gela e una parte che ricade nel territorio di Niscemi, la cosiddetta Piana di Gela. Noi abbiamo fatto degli studi, che stanno continuando con i miei uffici tecnici, e vogliamo prendere la porzione utile, di proprietà del Comune, quindi senza espropriare terreni a nessuno, e cederli formalmente al Comune di Niscemi in modo da poter pensare ad una ricostruzione”. Lo ha detto Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, intervistato da LaPresse in merito alla proposta di cedere una porzione della Piana di Gela al Comune di Niscemi e sulle parole pronunciate dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ha annunciato che il Comune è disponibile a mettere a disposizione aree nella Piana per creare una nuova zona abitativa.

La collina di Niscemi sta progressivamente crollando sulla piana di Gela.

