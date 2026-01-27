Niscemi l' intera collina sta crollando sulla piana di Gela Ecco la zona rossa

La collina di Niscemi sta progressivamente crollando sulla piana di Gela. La situazione, confermata da esperti del Dipartimento della Protezione civile, richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare eventuali rischi e interventi necessari.

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l’intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) ha partecipato alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La frana di Niscemi prosegue in modo preoccupante, con l’intera collina che si sta muovendo verso la piana di Gela.

La collina di Niscemi sta subendo un crollo esteso a causa delle recenti condizioni di maltempo.

