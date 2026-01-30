Frana e ricostruzione prende forma l’idea di una nuova Niscemi nella Piana di Gela

Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ha annunciato che il Comune è disponibile a mettere a disposizione aree nella Piana per creare una nuova zona abitativa. Questa decisione nasce dopo la frana che ha colpito Niscemi e ha costretto molte famiglie a lasciare le loro case. L’obiettivo è costruire un’area sicura per chi ha dovuto evacuare. La proposta non è solo una risposta all’emergenza, ma potrebbe segnare una svolta per il futuro della comunità.

La proposta del sindaco gelese Terenziano Di Stefano, che si è detto pronto a cedere aree del Comune di Gela, lungo la Piana, per la creazione di una new town per le persone che saranno costrette ad abbandonare le vecchie abitazioni dopo la frana che ha sconvolto il paese, è più di una semplice iniziativa spinta dal momento di difficoltà della comunità niscemese. Il sopralluogo nelle aree di confine Questa mattina, il primo cittadino gelese si è recato in aree della Piana di Gela, lungo la statale 117 bis Gela-Catania, che sono al confine tra il territorio gelese e quello di Niscemi. Le verifiche tecniche e il ruolo del commissario "Gli uffici tecnici comunali stanno svolgendo accertamenti per delineare al meglio le aree e valutare possibili vincoli - dice Di Stefano - siamo pronti a collaborare con il commissario straordinario per la ricostruzione, qualora venisse nominato».

