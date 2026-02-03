Niscemi l' auto sospesa sulla frana è precipitata

Questa mattina a Niscemi l’auto dell’ingegner Di Martino, che da giorni si trovava sospesa sopra una frana, è precipitata nel precipizio. La Ford Fiesta, ferma in bilico a causa delle abbondanti piogge, non è riuscita a reggere e alla fine è caduta nel vuoto. Nessuno si è fatto male, ma la scena ha preoccupato gli abitanti della zona. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

È precipitata nel vuoto per qualche decina di metri per poi schiantarsi al suolo, appoggiandosi sulla fiancata combaciante con il sedile del passeggero. Dopo esser rimasta sospesa per qualche giorno, in bilico proprio sopra la frana causata dal maltempo (con il passaggio del ciclone Harry) che ha investito la Sicilia, la Ford Fiesta del 2002 di proprietà del geometra Marcello Di Martino è finita all'interno della voragine di Niscemi. Si tratta di un esemplare di colore grigio che, suo malgrado, in breve tempo si è trasformato in uno dei simboli dell'emergenza che ha interessato principalmente le province di Caltanissetta, Catania e Messina, con le immagini dell'auto ferma sull'orlo del precipizio (fra arbusti, rovine e terriccio) che hanno fatto il giro del mondo.

