Niscemi precipitata l' auto simbolo della frana Ford Fiesta dell' 80enne Marcello Di Martino in bilico sul costone da giorni - VIDEO

Una Ford Fiesta dell’80enne Marcello Di Martino è precipitata dalla scarpata a Niscemi. L’auto, rimasta in bilico sul costone da giorni, si è schiantata dopo che si è sganciata dal lato franante della strada. L’incidente si è verificato questa mattina, quando l’auto è caduta nel vuoto vicino a ciò che resta di un muro crollato. Di Martino era rimasto accanto alla vettura nelle ultime ore, senza riuscire a evitarne la caduta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri

Era solo questione di tempo prima che l'auto si schiantasse su ciò che resta della strada franata È precipitata l'auto simbolo della frana di Niscemi, una Ford Fiesta dell'80enne Marcello Di Martino che era in bilico sul costone da giorni, accanto a quello che rimane di un muro. La vettura è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Niscemi, precipitata l'auto simbolo della frana, Ford Fiesta dell'80enne Marcello Di Martino in bilico sul costone da giorni - VIDEO Approfondimenti su Niscemi Frana È precipitata l'auto simbolo della frana di Niscemi. Adesso rischia la biblioteca: "Recuperare i libri è pericolosissimo" Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana Questa mattina presto, un’auto si è schiantata nel burrone a Niscemi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Niscemi, è precipitata l'auto simbolo della frana; Frana a Niscemi, crollato un intero punto panoramico: il drone; Niscemi, il proprietario dell'auto in bilico: Per sospendere l'assicurazione servono i documenti: come faccio a recuperarli?; Niscemi, la biblioteca Angelo Marsiano a rischio frana: l’appello degli scrittori. Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal droneÈ precipitata nelle ultime ore l’auto -imbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventa ... ilfattoquotidiano.it E' precipitata, il simbolo della frana di Niscemi non c'è piùÈ precipitata l’auto simbolo della frana di Niscemi, rimasta in bilico per giorni. Le immagini del drone del 3 febbraio documentano il crollo. notizie.it Frana a Niscemi e il paradosso della Ford Fiesta in bilico. Il proprietario: “Voglio sospendere la polizza, ma chiedono dei documenti che non ho più” https://qds.it/frana-niscemi-ford-fiesta-auto-sospensione-polizza-assicurazione-documenti-cronaca-caltanissett - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.