Niscemi precipitata l' auto simbolo della frana Ford Fiesta dell' 80enne Marcello Di Martino in bilico sul costone da giorni - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Ford Fiesta dell’80enne Marcello Di Martino è precipitata dalla scarpata a Niscemi. L’auto, rimasta in bilico sul costone da giorni, si è schiantata dopo che si è sganciata dal lato franante della strada. L’incidente si è verificato questa mattina, quando l’auto è caduta nel vuoto vicino a ciò che resta di un muro crollato. Di Martino era rimasto accanto alla vettura nelle ultime ore, senza riuscire a evitarne la caduta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri

Era solo questione di tempo prima che l'auto si schiantasse su ciò che resta della strada franata È precipitata l'auto simbolo della frana di Niscemi, una Ford Fiesta dell'80enne Marcello Di Martino che era in bilico sul costone da giorni, accanto a quello che rimane di un muro. La vettura è.

