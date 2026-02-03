Niscemi frana rallenta ma ha trascinato via mezzo paese

A Niscemi, la frana che ha coinvolto il paese ha smesso di avanzare, ma ha lasciato dietro di sé danni importanti. Mezzo centro abitato è stato evacuato e i residenti ancora tremano all’idea di ulteriori movimenti del terreno. Le autorità hanno rafforzato i controlli e cercano di capire come intervenire al meglio per mettere in sicurezza la zona.

A Niscemi rallenta la frana che ha trascinato via mezzo paese. Lo riferiscono le ultime rilevazioni degli esperti. Intanto vanno avanti le indagini Servizio di Raffaella Frullone TG2000. Ciciliano: "La frana di Niscemi ancora in movimento, ma la velocità rallenta" La frana di Niscemi continua a muoversi, anche se lentamente. Frana Niscemi, Procuratore Vella: Inchiesta contro ignoti ma non per molto. Oggi sono state riaperte le scuole comunali. Un team di psicologi affianca gli alunni per aiutarli a elaborare quanto sta succedendo. Intanto, negli ultimi giorni, parti di immobili, ormai compromessi ... La frana di Niscemi, Ciciliano: «È in movimento ma la velocità rallenta» Il capo della Protezione civile nazionale: «Prematuro» definire ora l'orizzonte per il ritorno alla normalità, le case sul limite vanno demolite o precipiteranno. A #Niscemi la frana rallenta, ma non si ferma. Un paese sospeso tra speranza e paura. Il Tg2 tra i tecnici che monitorano il movimento del terreno. La storia di una famiglia di sfollati. #Frana #Niscemi (CL), da 8 giorni #vigilidelfuoco al lavoro: centinaia gli interventi per il recupero di beni nella zona interdetta. Messi in sicurezza macchinari e attrezzature in 2 scuole, tratte in salvo opere d'arte della chiesa Maria Santissima delle Grazie

