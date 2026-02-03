Niscemi frana rallenta ma ha trascinato via mezzo paese

A Niscemi, la frana che ha coinvolto il paese ha smesso di avanzare, ma ha lasciato dietro di sé danni importanti. Mezzo centro abitato è stato evacuato e i residenti ancora tremano all’idea di ulteriori movimenti del terreno. Le autorità hanno rafforzato i controlli e cercano di capire come intervenire al meglio per mettere in sicurezza la zona.

A Niscemi rallenta la frana che ha trascinato via mezzo paese. Lo riferiscono le ultime rilevazioni degli esperti. Intanto vanno avanti le indagini Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

