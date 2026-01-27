Frana di Niscemi Schlein sollecita il governo | 1500 sfollati servono risposte immediate

La frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 1.500 persone. La leader Schlein ha chiesto al governo interventi rapidi e risposte concrete per supportare la comunità colpita, sottolineando l’importanza di un’azione tempestiva e efficace. In situazioni di emergenza come questa, è fondamentale garantire assistenza e soluzioni durature alle persone interessate.

«Siamo qui per dare tutta la nostra vicinanza alla comunità di Niscemi per la frana che ha colpito drammaticamente il territorio. C’è grande apprensione, sappiamo che ci sono 1500 persone sfollate. Bisogna mettere in sicurezza le persone, il territorio e dare loro al più presto una prospettiva chiara». Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, in visita a Niscemi insieme a una folta delegazione Dem, per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dagli effetti del ciclone Harry. Una situazione ancora instabile «Siamo qui per dare il nostro supporto e la nostra vicinanza – ha aggiunto Schlein – chiedendo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità, perché è una situazione molto delicata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Frana di Niscemi, Schlein sollecita il governo: “1500 sfollati, servono risposte immediate” Approfondimenti su Frana Niscemi Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a Niscemi per la grande frana L’emergenza a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato oltre 1500 persone ad evacuare le proprie abitazioni a causa di una grave frana causata dal maltempo. La frana di Niscemi, gli sfollati sono 1500. Il sindaco: "Una tragedia, ma restiamo calmi": Oggi sopralluogo di Schifani, Ciciliano e Cocina Il sopralluogo di figure istituzionali a Niscemi evidenzia l'impegno nella gestione della frana che ha costretto circa 1. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Frana Niscemi Argomenti discussi: Emergenza in Sicilia, opposizioni e ambientalisti contro il governo. Bonelli: Niscemi frana e loro pensano al Ponte; Collassa il centro storico di Niscemi. Mille persone evacuate, frana si allarga; Provenzano (Pd): Le risorse per i danni del maltempo? Del tutto insufficienti. Sicilia dimenticata; Nuova frana a Niscemi, chiusa un’altra strada: rischio isolamento. Schlein a Niscemi: pochi 100 milioni per i danni, dirottare un miliardo dal Ponte di MessinaRoma, 27 gen. (askanews) – Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono insufficienti i 100 milioni stanziati, il Pd chiede di dirottare un miliardo dai soldi per il ponte di Messin ... askanews.it Frana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte MessinaRoma, 27 gen. (askanews) – Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al ... msn.com Frana di Niscemi, cosa sta succedendo realmente: «Fenomeno in evoluzione, case probabilmente demolite». - facebook.com facebook #TG2000 - #Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a #Niscemi per la grande frana #27gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Musumeci #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.