Esondazioni del Marzeno Ferrero Fdi | Servono interventi immediati | la Regione dia risposte concrete

Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia chiede interventi urgenti per le continue esondazioni del torrente Marzeno. Ha presentato un’interrogazione alla Regione, chiedendo risposte concrete. Ferrero sottolinea che le frequenti alluvioni mettono a rischio le case e le persone che vivono nelle zone attraversate dal corso d’acqua. Ora si aspetta una risposta rapida dalle autorità regionali per mettere in sicurezza il territorio.

Negli ultimi anni, infatti, il Marzeno è straripato per tre volte, causando allagamenti che hanno colpito abitazioni e cittadini, in particolare nell’area di Via San Martino Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per richiamare l’attenzione sulle ripetute esondazioni del torrente Marzeno, corso d’acqua che attraversa alcune zone abitate di Faenza prima di confluire nel Lamone. Negli ultimi anni, infatti, il Marzeno è straripato per tre volte, causando allagamenti che hanno colpito abitazioni e cittadini, in particolare nell’area di Via San Martino.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Marzeno Faenza

"I cittadini della zona di via San Martino convivono da anni con il timore di nuove esondazioni — dichiara Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia —. È necessario un intervento concreto e tempestivo da parte del Comune per mettere in sicurezza