Niscemi case a rischio dopo il crollo | Nessuno rientrerà negli immobili entro 50 metri
Dopo il crollo di un costone, le autorità di Niscemi hanno deciso di mettere in sicurezza le abitazioni vicine. La linea della Regione è chiara: nessuno potrà più rientrare in quegli immobili che si trovano entro i 50 metri dal punto di cedimento. Le case pericolanti saranno lasciate così, in attesa di demolizione o di altri interventi di stabilizzazione. La decisione prende il via dopo il rischio di ulteriori crolli, e tutte le persone che vivono in quelle zone sono state avvisate di non rientrare.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La linea della Regione: stop definitivo alle abitazioni pericolanti. “Nelle case di Niscemi che si trovano entro i 50 metri dal costone crollato non rientrerà più nessuno: o crolleranno da sole o saranno demolite”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, tracciando una linea netta sulla gestione dell’emergenza. Le abitazioni più vicine all’area interessata dal cedimento vengono quindi considerate definitivamente inagibili, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei residenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
