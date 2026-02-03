Niscemi case a rischio dopo il crollo | Nessuno rientrerà negli immobili entro 50 metri

Dopo il crollo di un costone, le autorità di Niscemi hanno deciso di mettere in sicurezza le abitazioni vicine. La linea della Regione è chiara: nessuno potrà più rientrare in quegli immobili che si trovano entro i 50 metri dal punto di cedimento. Le case pericolanti saranno lasciate così, in attesa di demolizione o di altri interventi di stabilizzazione. La decisione prende il via dopo il rischio di ulteriori crolli, e tutte le persone che vivono in quelle zone sono state avvisate di non rientrare.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.