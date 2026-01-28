Frana a Niscemi l' intera collina sta crollando | oltre 1.500 sfollati L' ingegnere che ha fatto i primi rilievi | Le case entro 50-70 metri andranno giù

La frana a Niscemi non si ferma. Le prime case sono state evacuate e altre potrebbero andare giù nei prossimi giorni. L’ingegnere che ha fatto i rilievi avverte: entro 50-70 metri dalle case già si rischia il crollo. La collina sta crollando e più di 1.500 persone sono state costrette a lasciare le loro case. La situazione è critica e le autorità monitorano attentamente l’area.

«La terra continua a franare, oltre 1.500 persone sono già state evacuate e non si sa se e quando potranno tornare nelle loro case. Molti una casa non l'hanno già più». Sono terribili le immagini che arrivano da Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha costretto all’evacuazione di interi quartieri. Dopo l'evacuazione delle prime trecento famiglie, adesso il numero degli sfollati supera 1.500 persone e la situazione continua a peggiorare di ora in ora. «Per fortuna ci eravamo mossi in tempo, allestendo tende e invitando la gente ad allontanarsi», dice Gianfranco Di Pietro, uno tra gli ingegneri ambientali che stanno monitorando la situazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Una frana a Niscemi ha messo in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni situate nelle vicinanze.

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di oltre 1.

Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it

La frana di Niscemi non si ferma: Rischio noto da 230 anni, la città poggia sull’argillaLa frana di Niscemi, in Sicilia, è per molti osservatori un disastro annunciato, legato alla costruzione in una zona fragile e storicamente a rischio ... fanpage.it

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com

Dal punto di vista geologico, la frana che ha colpito Niscemi in provincia di Caltanissetta in Sicilia è una frana a scorrimento. L'approfondimento - facebook.com facebook