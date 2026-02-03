La biblioteca di Niscemi rischia di chiudere. Le scrittrici del luogo si mobilitano per salvarla, mentre la struttura si trova in condizioni critiche, a pochi metri dal collasso. La comunità si organizza per impedire che perda il suo punto di riferimento culturale.

Roma, 3 febbraio 2026 – È là, tutta bianca, a pochi metri dal baratro, a un soffio dal precipizio e dall’oblio. È sospesa sul vuoto, la biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’ di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con le quattro finestre e le due porte sbarrate come se cercasse di difendersi dall’apocalisse. E scatta la mobilitazione proprio nel giorno in cui i bambini tornano a scuola dopo settimane di chiusura (era stata interrotta l’erogazione del gas, i termosifoni erano freddi). Oltre quattromila volumi, documenti, mappe e testimonianze della storia locale rischiano di scomparire insieme al quartiere Sante Croci, dove la frana – che è ancora in movimento pur rallentando, come ammette il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano – ha scavato un abisso, mettendo in pericolo abitazioni, strade e la chiesa delle Grazie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niscemi, biblioteca in bilico. Scrittrici in campo: “Salviamola”

Approfondimenti su Niscemi Biblioteca

Questa mattina a Niscemi una parte di una palazzina di tre piani è crollata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Biblioteca

Argomenti discussi: Niscemi, la biblioteca Angelo Marsiano a rischio frana: l’appello degli scrittori; Niscemi, quei 4 mila volumi in bilico:A rischio l’identità del paese; Frana di Niscemi, salviamo la biblioteca; Niscemi, gli scrittori si mobilitano per salvare la biblioteca.

Frana Niscemi, biblioteca in bilico. Sovrintendente, faremo di tutto per salvare i 4mila volumiNella zona rossa, nel cuore del centro storico, anche la chiesa delle Grazie. Stiamo valutando – ha aggiunto la sovrintendente – lo spostamento temporaneo dei beni mobili della chiesa, nei locali ... ilfattonisseno.it

Niscemi, nuovi cedimenti degli edifici: biblioteca in bilicoNISCEMI – Proseguono i cedimenti degli edifici in bilico, lungo il fronte della frana a Niscemi. In giornata, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto. livesicilia.it

Sopralluogo a Niscemi della sovrintendente ai Beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo. Molti palazzi storici ricadono nella zona rossa. Corsa anche per salvare la biblioteca «Angelo Marsiano»: a rischio 4 mila volumi storici. appello anche della scrittrice S - facebook.com facebook

L’appello di Auci su “Repubblica” per la biblioteca di Niscemi: si mobilitano gli scrittori x.com