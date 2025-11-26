Le scrittrici distopiche due eventi in biblioteca
LE SCRITTRICI DISTOPICHEDue incontri a cura di Silvia Lorusso Del LinzGiovedì 27 novembre e martedì 2 dicembre – ore 18.15Sala Degan – Biblioteca Civica di PordenoneLe Muse Orfane APS, in collaborazione con il Comune di Pordenone nell’ambito del percorso Verso Capitale Italiana della Cultura 2027. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
A due scrittrici lucchesi il Premio letterario Europa 2025 - Domani alle 17 nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, sede del Comune, a Pisa, si terrà la cerimonia della XIX° edizione del Premio Europa, l’unico concorso letterario italiano a ... Riporta lanazione.it
Due scrittrici vincono il concorso letterario dedicato a Deledda - Trionfo di due donne al premio Canne al Vento di Galtellì, concorso letterario internazionale, dedicato alla scrittrice Grazia Deledda. Come scrive ansa.it