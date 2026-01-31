Frana a Niscemi crolla nel precipizio una palazzina di tre piani | era in bilico da giorni
Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi. La struttura era in bilico da giorni a causa di una frana che ha portato al suo crollo, proprio nel cuore di una zona considerata a rischio. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti o altre conseguenze. La situazione resta sotto controllo mentre si cerca di capire l’entità del danno.
La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: una di quelle in bilico sul costone
Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio del quartiere Sante Croci.
La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”
La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.
Tg La7. . Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il punto Link nei commenti facebook
Protezione civile, 'monitoraggio e analisi del rischio su frana Niscemi'. L'ordinanza prevede anche la predisposizione di un sistema di sorveglianza #ANSA x.com
