Frana a Niscemi crolla nel precipizio una palazzina di tre piani | era in bilico da giorni

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi. La struttura era in bilico da giorni a causa di una frana che ha portato al suo crollo, proprio nel cuore di una zona considerata a rischio. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti o altre conseguenze. La situazione resta sotto controllo mentre si cerca di capire l’entità del danno.

