Una macchina si è schiantata nelle ultime ore a Niscemi, dopo giorni di tensione. La vettura, che per giorni era rimasta sospesa sull’orlo di un baratro, è caduta definitivamente, lasciando senza parole chi osservavano da vicino. La scena si è svolta vicino a un muro, ormai quasi crollato, e il video ripreso dal drone mostra chiaramente il momento in cui l’auto si è precipitata. La frana continua a preoccupare, e ora il rischio di altri crolli resta alto.

È precipitata nelle ultime ore l’auto -imbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventata un riferimento per percepire i nuovi movimenti del terreno. Come si vede nelle immagini girate nella mattinata di martedì 3 febbraio, ora la macchina grigia si è schiantata su quello che rimane di una strada franata, appoggiandosi su una fiancata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal drone

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

Una Ford Fiesta vecchia di 20 anni si trova sospesa sul bordo di una voragine nel centro di Niscemi.

