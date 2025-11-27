Ogni inverno c’è un’estetica che divide internet: quelle che sfoggiano glitter e nail art 3D come se stessero andando al Met Gala, e quelle che dicono di amare “le cose naturali”, mentre cercano l’esatto codice colore della cuticola. Indovina chi sta vincendo quest’anno? Le Rose BB Cream nails, ovvero la manicure che fa finta di non essere una manicure. Le unghie Rose BB Cream sono il nuovo status symbol delle ragazze che fingono di non avere uno status symbol. Il principio è semplice: unghie talmente nude da sembrare casuali, ma abbastanza curate da far pensare che tu abbia un assistente personale che ti lima le cuticole mentre fai journaling. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Rose BB Cream Nails sono la manicure delle ragazze che giurano di “averle naturali”