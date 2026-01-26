Le patterned manicure rappresentano un trend versatile che unisce semplicità e creatività. Dalle linee minimal alle fantasie più elaborate, come plaid, pois o pizzo, questa tecnica permette di esprimere stile e personalità. Nel mondo della nail art, si incontrano approcci diversi: chi preferisce un look naturale e discreto, e chi invece sceglie di valorizzare ogni unghia con pattern distintivi. Una tendenza che si adatta a ogni preferenza estetica, offrendo infinite possibilità di design.

Dalle righe al plaid, dai pois al pizzo: le unghie con pattern sono ovunque (e no, non è un caso). Nel grande multiverso della nail art esistono due grandi fazioni: chi ama le unghie pulite, nude, quasi invisibili. e chi invece vuole trasformare ogni dito in una micro opera d’arte. La cosa interessante? Nel 2026 queste due tribù si stanno incontrando su un terreno comune: le manicure a pattern. Parliamo di unghie decorate con motivi ripetuti — plaid, pois, righe, animalier, pizzo — che riescono a essere allo stesso tempo statement e super portabili. Il segreto sta proprio nella ripetizione: anche il disegno più bold, se è coerente, diventa automaticamente più “chic” che “extra”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le patterned manicure sono il trend nail che mette d’accordo minimal e maximal

Leggi anche: Hailey Bieber rilancia la naked manicure: il look minimal più influente del momento

Leggi anche: E se vi dicessimo che il nail trend di questo inverno 2025 è il maximalismo?

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le patterned manicure sono il trend nail che mette d’accordo minimal e maximalDalle righe al plaid, dai pois al pizzo: le unghie con pattern sono ovunque ... msn.com

Le unghie minimaliste degli anni 90 sono di tendenza: 6 nail art chic e nostalgiche da provare oraMa quanto erano belle le unghie minimaliste sfoggiate negli anni 90 da star come Lindsay Lohan, Courteney Cox e Jennifer Lopez? La buona notizia è che sono tornate. Ecco le migliori da indossare ... vogue.it