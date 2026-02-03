Niente Luna per ora | la NASA rinvia la Missione Artemis II per un problema tecnico | cos’è successo

La NASA ha annunciato il rinvio della missione Artemis II, prevista inizialmente per quest’anno. A causa di alcuni problemi tecnici emersi durante un test a inizio febbraio, gli ingegneri devono ancora sistemare le criticità prima di poter partire. La partenza verso la Luna è quindi rimandata al marzo 2026.

La partenza verso la Luna dovrà attendere. La NASA ha comunicato che Artemis II non decollerà prima di marzo 2026, dopo che il test cruciale del 3 febbraio ha mostrato alcune criticità tecniche che devono essere risolte. La prova generale al Kennedy Space Center in Florida avrebbe dovuto dare il via libera definitivo, ma le cose sono andate diversamente. Il wet dress rehearsal è fondamentalmente una simulazione completa del giorno del lancio. Immaginate di provare tutto quello che accadrà quando il razzo partirà davvero: si riempiono i serbatoi di carburante, si chiudono i portelli della capsula Orion dove viaggeranno gli astronauti, si fa partire il conto alla rovescia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

