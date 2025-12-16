Sostegno alle famiglie numerose pubblicato il bando per erogare i nuovi contributi

È stato pubblicato il nuovo bando per i contributi FALCONARA MARITTIMA, destinato a sostenere le famiglie numerose della città. Questi fondi rappresentano un importante sostegno economico, offrendo assistenza a chi ha più figli e affronta maggiori spese quotidiane. L'iniziativa mira a rafforzare il tessuto sociale e migliorare la qualità di vita delle famiglie falconaresi.

FALCONARA MARITTIMA - Arrivano ulteriori aiuti per le famiglie falconaresi, in particolare per quelle più numerose. Il Comune di Falconara ha infatti pubblicato un nuovo bando per l'erogazione di sostegni economici, finanziato con fondi regionali e risorse del Fondo nazionale per le politiche.

