È morto a 39 anni Nicolas Giani, ex calciatore che aveva giocato come difensore e terzino in Vicenza e Ferrara. La sua famiglia si è ritrovata a piangere la perdita dopo aver lottato contro un tumore. Giani lascia la moglie e una figlia, che ora cercano di fare i conti con questa scomparsa improvvisa.

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Nicolas Giani: l’ex calciatore è morto a Desenzano del Garda, dove viveva con la famiglia. Aveva 39 anni ed era malato di tumore, un male reso noto solo nelle ultime settimane. Grande l’ondata di dolore e commozione fra i tifosi, che hanno omaggiato la memoria di Nicolas Giani inondando i social di messaggi. Morto Nicolas Giani Nicolas Giani è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio. Difensore centrale e terzino sinistro, originario di Como, Giani è stato un giocatore amato per professionalità e carattere riservato. Nel corso della sua carriera ha legato il proprio nome in modo particolare a due piazze: Vicenza e Ferrara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nicolas Giani morto a Desenzano per un tumore, l'ex calciatore aveva 39 anni: lascia la moglie e una figlia

Approfondimenti su Nicolas Giani

La notizia ha colpito il calcio italiano: Nicolas Giani, ex difensore di Inter e SPAL, si è spento a soli 39 anni.

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia.

Ultime notizie su Nicolas Giani

