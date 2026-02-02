Ultim’ora muore a 39 anni Nicolas Giani | ex calciatore di Inter e SPAL

La notizia ha colpito il calcio italiano: Nicolas Giani, ex difensore di Inter e SPAL, si è spento a soli 39 anni. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, il suo cuore si è fermato lasciando vuoto e tristezza tra tifosi, amici e compagni di squadra. La sua morte apre una ferita nel mondo dello sport, che ricorderà sempre il suo impegno e la sua passione.

La scomparsa di Nicolas Giani ha scosso il mondo del calcio italiano. L'ex difensore si è spento a soli 39 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Una notizia dolorosa che ha colpito tifosi, ex compagni e club che hanno condiviso con lui anni importanti. Giani lascia un segno profondo soprattutto per il suo percorso umano oltre che sportivo. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, arrivò giovanissimo a respirare l'aria della prima squadra, sedendo in panchina nel 2005. La sua carriera si è poi sviluppata tra Serie B e Serie C, categorie in cui ha costruito la propria identità da difensore affidabile. Un destino crudele lo ha portato via troppo presto. A soli 39 anni, un male senza scampo ha spento la vita di Nicolas Giani, ex difensore del Vicenza, che con quella maglia aveva scritto pagine importanti tra il 2008 e il 2012, tornando poi nella stagione 2013-2. FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto.

