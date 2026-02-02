Ultim’ora muore a 39 anni Nicolas Giani | ex calciatore di Inter e SPAL

La notizia ha colpito il calcio italiano: Nicolas Giani, ex difensore di Inter e SPAL, si è spento a soli 39 anni. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, il suo cuore si è fermato lasciando vuoto e tristezza tra tifosi, amici e compagni di squadra. La sua morte apre una ferita nel mondo dello sport, che ricorderà sempre il suo impegno e la sua passione.

La scomparsa di Nicolas Giani ha scosso il mondo del calcio italiano. L’ex difensore si è spento a soli 39 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Una notizia dolorosa che ha colpito tifosi, ex compagni e club che hanno condiviso con lui anni importanti. Giani lascia un segno profondo soprattutto per il suo percorso umano oltre che sportivo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, arrivò giovanissimo a respirare l’aria della prima squadra, sedendo in panchina nel 2005. La sua carriera si è poi sviluppata tra Serie B e Serie C, categorie in cui ha costruito la propria identità da difensore affidabile.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: addio all’ex capitano della Spal che arrivò in Serie A 

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia.

Morto Nicolas Giani: dramma nel mondo del calcio, si è spento a 39 anni lo storico capitano della Spal

