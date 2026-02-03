È morto a 39 anni Nicolas Giani, ex calciatore e protagonista delle giovanili dell’Inter. Dopo aver lottato contro un male incurabile, lascia la moglie e una figlia. Giani aveva iniziato la sua carriera nel settore giovanile nerazzurro e aveva poi giocato anche con il Vicenza di Gregucci, diventando un punto di riferimento in campo. La sua scomparsa ha colpito tutta la comunità calcistica italiana.

Un male incurabile ha stroncato la vita di Nicolas Giani, 39 anni, ex difensore - tra le altre - di Spal e Vicenza, cresciuto nel vivaio dell'Inter. Lascia la moglie, Raluca, e una figlia, Bianca. La carriera di Nicolas, comasco d'origine, iniziò in nerazzurro. A metà degli anni 2000, la parentesi alla Cremonese e il passaggio alla Pro Patria per due stagioni. Ma è nel 2008-09, quando passò al Vicenza, con Gregucci in panchina, che Giani iniziò a giocare anche come terzino confermando di avere delle doti tecniche importanti per ricoprire ogni ruolo del pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lutto nel calcio, è morto a 39 anni Nicolas Giani: giovanili Inter, poi leader della Spal

