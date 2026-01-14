Napoli Arcana Circus | il debutto di Vesuviano alla Casa della musica

Da teleclubitalia.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vesuviano debutta alla “Casa della musica” di Napoli con il progetto “Arcana Circus”. L’evento rappresenta un momento importante per l’artista, che si presenta in questa occasione per condividere il suo stile e la sua musica. La serata si inserisce nel panorama culturale della città, offrendo un’opportunità di confronto e di crescita artistica. Un debutto che segna un passo significativo nel percorso di Vesuviano nel mondo musicale napoletano.

Napoli, “Arcana Circus”: il debutto di Vesuviano a “Casa della musica” L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli arcana circus il debutto di vesuviano alla casa della musica

© Teleclubitalia.it - Napoli, “Arcana Circus”: il debutto di Vesuviano alla “Casa della musica”

Leggi anche: Napoli, “Arcana Circus”: il debutto di Vesuviano a “Casa della musica”

Leggi anche: Il jazz nordico di Morten Halle al ParmaJazz Frontiere Festival: domenica 2 novembre alla Casa della Musica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, Arcana Circus: il debutto di Vesuviano alla Casa della musica

Video Napoli, Arcana Circus: il debutto di Vesuviano alla Casa della musica

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.